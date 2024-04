"Este dreptatea in tara cu noi?"

Cu lacrimi, aplauze si scandari, sute de oameni au cerut sambata, 13 aprilie, in fata Guvernului, dreptate pentru victimele lui Vlad Pascu: Roberta (20 de ani - Brasov) si Sebastian (21 de ani - Pantelimon, Ilfov).Oamenii prezenti in Piata Victoriei au protestat pasnic. Printre mesajele pe care le-au avut cu ei se numara: "Pentru puritatea sufletelor pierdute", "Justitie egala pentru toata lumea", "Greseala se plateste", "Dorim sa nu ne fie frica in propria tara", "Cerem o judecata obiectiva", ... citește toată știrea