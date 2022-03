Este oficial: Inscrierile la clasa pregatitoare incep pe 11 aprilie

Inscrierile la clasa pregatitoare incep pe 11 aprilie si tin pana la data de 10 mai, potrivit calendarului publicat in Monitorul Oficial. In aceasta perioada, parintii vor completa cererea-tip, online sau la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor.In 28 martie vor fi afisate pe site-ul inspectoratului scolar lista cu circumscriptiile scolare si planul de scolarizare propus la nivel de judet. Pentru copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 ... citeste toata stirea