Certificatele de constatare a virginitatii emise la cererea persoanelor fizice au fost eliminate oficial in Romania, in urma unui ordin comun al Ministerului Sanatatii si Ministerului Justitiei, publicat in Monitorul Oficial, informeaza News.ro.,,Astfel, examinarea genitala pentru constatarea virginitatii se mai poate efectua doar in cadrul unor proceduri oficiale, la solicitarea autoritatilor, si nu la cererea persoanelor fizice, asa cum s-a intamplat pana de curand. Decizia a fost luata ... citeste toata stirea