Este oficial! Salariul minim european trebuie implementat. Pana cand are timp guvernul sa puna directiva UE in practica

Directiva europeana nr. 2.041/2022, care a fost publicata ieri in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, prevede ca toate guvernele blocului trebuie sa stabileasca pana in noiembrie 2024 salariul minim european pentru fiecare stat in parte.Asadar, si guvernul Romaniei va trebui ca pana la termenul prevazut de directiva sa stabileasca salariul minim brut pe economie.Directiva prevede o serie de conditii care trebuie luate in calcul pentru stabilirea salariului minim adecvat, precum si o ... citeste toata stirea