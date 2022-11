Este pokerul online legal in Romania si cum sunt impozitate castigurile?

Considerat de multa lume cel mai popular joc de carti din lume, pokerul poate fi incercat si in mediul online in Romania, in deplina legalitate, la operatorii licentiati de Oficiul National de Jocuri de Noroc (ONJN).Din 2016 a intrat in vigoare noua legislatie din domeniul jocurilor de noroc, iar in tara noastra pot activa doar operatorii care primesc licenta din partea ONJN. Inainte de a primi licenta, operatorii sunt verificati cu strictete pentru a oferi servicii de calitate si sigure ... citeste toata stirea