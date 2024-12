Esti obligat sa mergi la politie daca ai gasit masina lovita in parcare?

Daca ai gasit masina lovita in parcare, trebuie sa mergi la politie. Indiferent ca ai asigurare RCA sau CASCO, esti obligat sa raportezi incidentul.Pentru ca legea rutiera stabileste ca numai in cazul in care se completeaza o intelegere amiabila, prezentarea la politie nu mai e necesara.Ceea ce inseamna ca, atunci cand iti gasesti masina lovita, trebuie sa depui plangere la politie. Asta presupune sa dai o declaratie in care explici ce s-a intamplat, unde ai parcat si intervalul orar ... citește toată știrea