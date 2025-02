Estimarea Ministerului Educatiei: in 2030 ar trebui sa dea Bacalaureatul prima generatie care a invatat dupa noile planuri-cadru de liceu

In 2025 ar trebui sa avem manuale scolare, programa si formarea profesorilor, iar in 2030 - prima generatie care va da BAC dupa noul model. Este, pe scurt, estimarea secretarul de stat in Ministerul Educatiei Bogdan Cristescu a procesului de aplicare a viitoarelor planuri-cadru de liceu. Daca insa lucrurile nu se vor bloca.Legea Educatiei prevede insa ca in prezent ca elevii care sunt acum in clasa a VIII-a ar trebui sa intre pe curriculum nou in clasa a IX-a, ceea ce inseamna ca prima ... citește toată știrea