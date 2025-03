"Eu doresc sa ne indreptam catre Europa, pentru asta am suferit". Ce transmit tarii si Brasovului fostii detinuti politici

"Gandul nostru trebuie sa fie catre Europa, pentru asta am luptat si am suferit in perioada comunismului", a declarat vicepresedintele Asociatiei Fostilor Detinuti Politici din Romania - filiala Brasov, Chistol Alexandru. Afirmatia a fost facuta luni, 10 martie, dupa ceremonia militara si religioasa dedicata Zilei Detinutilor Politici Anticomunisti din perioada 1944-1989, eveniment organizat la Monumentul luptatorilor din rezistenta anticomunista din Piata Teatrului din Brasov."Suntem fostii ... citește toată știrea