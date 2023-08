Catalin Dragomir, tatal tinerei Roberta, ucisa de soferul drogat Vlad Pascu in accidentul de la 2 mai, a declarat ca traieste cu temerea si incertitudinea, motiv pentru care ia in calcul sa paraseasca tara si sa caute un loc mai sigur pentru familia lui."Avem o familie de mers mai departe. Nu vreau sa o pierd si pe a doua fiica. Incercam sa ne intram in normal, dupa tot ce s-a intamplat. Cu cine ma lupt eu?! Cu nimeni ma lupt. De aia, domnilor din conducerea tarii, plecam din tara. Pentru ca ... citeste toata stirea