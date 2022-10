Eu noaptea nu dorm, "pretul" asfaltului la Brasov: "Lucrarile de noapte sunt una, pichamer la 3 dimineata, cu totul altceva"

Incepand de saptamana trecuta, strada 13 Decembrie din Brasov, pe tronsonul dintre Faget si Onix, a intrat in reparatii capitale. Dupa ce s-a turnat un nou covor asfaltic pe drumul principal s-a impus si refacerea racordurilor cu strazile laterale, astfel ca si acestea au fost decopertate pe cativa metri in zonele de intersectie. In ultimele nopti, constructorul s-a apucat si de asfaltarea acestor bucatele, insa se pare ca mai erau necesare si cateva "retusuri". Acestea au avut si un pret scump ... citeste toata stirea