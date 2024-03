"Eu sunt special", la Banca de Cultura Apollonia

"Eu sunt special". Este expresia centrala a evenimentului organizat in 23 martie la Banca de Cultura Apollonia Brasov, dedicat Zilei Mondiale a Sindromului Down, la care sunt invitati brasovenii cu empatie fata de cei care se nasc cu aceasta conditie genetica. Cu aceasta ocazie, va fi prezentata si o expozitie de fotografie, realizata de un tanar cu sindromul Down. "Toti subiectii sunt colegi de la Asociatia Zambete si Suflete Curate, asociatie a copiilor ... citește toată știrea