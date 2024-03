"Eu sunt special", la Banca de Cultura Apollonia. Eveniment dedicat Zilei Mondiale a Sindromului Down

"Eu sunt special": Un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Sindromului Down, la Banca de Cultura Apollonia din Brasov.Banca de Cultura Apollonia Brasov organizeaza pe 23 martie, incepand cu ora 17.00, un eveniment special dedicat Zilei Mondiale a Sindromului Down, celebrata anual pe 21 martie.Cu tema centrala "Eu sunt special", evenimentul doreste sa promoveze incluziunea sociala si acceptarea persoanelor cu sindrom Down, evidentiind abilitatile si potentialul lor unic."Este un eveniment ... citește toată știrea