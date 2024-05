Eugen Ratiu, fratele comandantului Horia Sima, prizonier la rusi si incarcerat in inchisorile din tara

Am aflat ca intr-o vila in Fagaras, la familia avocatului Dumitrescu, traieste fratele comandantului Miscarii Legionare, Horia Sima. Era prin anul 2000. Intalnirea cu Eugen Ratiu, un varstnic de 88 de ani, a fost pe cat de frumoasa, pe atat de utila. Eugen Ratiu era, pe atunci, singurul membru deplin al Miscarii Legionare care mai traia in Fagaras. Era un varstnic placut, mic de statura, dar cu sufletul si gandul la ideologia legionara impusa de capitanul Miscarii, Corneliu Zelea Codreanu si ... citește toată știrea