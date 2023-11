Instalatiile subterane de depozitare a gazelor din Europa sunt pline in proportie de peste 99%, cu o zi inainte de a expira termenul limita conform caruia toate tarile trebuie sa isi asigure stocuri pentru iarna inainte de inceperea sezonului de incalzire.Potrivit unui regulament european adoptat in 2022 ca instrument de reducere a dependentei energetice de Rusia, statele membre trebuie sa garanteze o umplere de cel putin 90% pana la 1 noiembrie, cand incepe in mod traditional sezonul de ... citeste toata stirea