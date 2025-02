Europa trebuie sa investeasca cel mai mult in propria securitate a spus seful Pentagonului, in 11 februarie

Europa trebuie sa investeasca cel mai mult in propria securitate a spus secretarul american al Apararii, Pete Hegseth, subliniind importanta apararii colective. Declaratia a fost facuta in cadrul primei sale vizite oficiale in regiune de la preluarea mandatului, potrivit AFP.Europa si responsabilitatea pentru propria aparareHegseth a afirmat ca tarile europene trebuie sa isi asume un rol mai activ in protejarea continentului impotriva amenintarilor externe."Continentul european merita sa ... citește toată știrea