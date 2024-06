Europarlamentare 2024: Alegatorii pot sa voteze la orice sectie din tara sau strainatate. Cine are acces la urna mobila

Alegeri Europarlamentare 2024. Milioane de romani sunt asteptati la urne duminica, pentru alegerile parlamentare europene.Aproape 19 milioane de alegatori sunt asteptati duminica la urne pentru a-si desemna reprezentantii in Parlamentul European, fiind organizate 18.955 de sectii de votare in tara si 915 in strainatate - cele mai multe in Italia, Spania si Marea Britanie.Romanii trebuie sa aleaga 33 de eurodeputati care sa le reprezinte interesele la Bruxelles in urmatorii cinci ani, fiind ... citește toată știrea