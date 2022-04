Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a solicitat sprijinul vicepresedintelui executiv al Comisiei Europene, Margrethe Vestager, pentru realizarea transformarii digitale a Romaniei si indeplinirea obiectivelor din PNRR

Eurodeputatul Victor Negrescu a prezentat vicepresedintelui executiv al Comisiei Europene, Margrethe Vestager, responsabil de politicile digitale, situatia proiectelor de digitalizare din Romania si dificultatile intampinate in a asigura accesul echitabil la noile tehnologii peste tot in Europa.Reprezentantul Romaniei in Parlamentului European a solicitat sprijinul pentru realizarea transformarii digitale a Romaniei si indeplinirea obiectivelor din PNRR. Europarlamentarul a propus liderului ... citeste toata stirea