Europenii din Brasov pot vota pe liste speciale la alegerile europarlamentare

Serviciul Public Comunitar de Evidenta Persoanelor (SPCLEP) Brasov a anuntat ca cetatenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul sau resedinta in Romania pot depune cereri de inscriere in listele electorale speciale pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din 9 iunie 2024. Conform sursei amintite, termenul pana la care se pot depune aceste documente este 10 aprilie.Cererile scrise se