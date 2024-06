Eurostat: Romania, a cincea luna la rand tara cu cea mai ridicata inflatie din UE

Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a urcat in mai la 2,7%, de la 2,6% in aprilie, in timp ce Romania este, pentru a cincea luna la rand, tara cu cea mai ridicata inflatie din blocul comunitar, arata datele publicate marti de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat), transmite Agerpres.In mai, tarile membre UE cu cele mai scazute rate anuale ale inflatiei ... citește toată știrea