Grecii lucreaza cele mai multe ore pe saptamana in comparatie cu ceilalti europeni, potrivit datelor Eurostat. Concret, in Grecia, se lucreaza in medie 41 de ore pe saptamana, in timp la nivelul UE, intr-o saptamana obisnuita, programul de lucru pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani, este in medie de 37,5 ore, conform datelor centralizate de Eurostat pentru 2022, ... citeste toata stirea