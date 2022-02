Evacuare de urgenta: Psihiatria de pe Eminescu, golita pana pe 1 martie. Scandalul e gata: "nu vrem nebunii in centru"

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov a decis sa renunte la Pavilionul de pe strada Mihai Eminescu, unde ajungeau pacientii cu afectiuni psihice acute. Aceste cazuri vor ajunge in Pavilionul Central de pe strada Prundului, dar la o capacitate redusa. Decizia este in folosul pacientilor, sustine Consiliul Judetean Brasov (care are in subordine unitatea sanitara), insa mutarea a starnit nemultumiri, fiind lansata o petitie online prin care se solicita revenirea asupra mutarii. ... citeste toata stirea