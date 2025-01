Evadare bizara in Zambia: 13 detinuti eliberati de un detectiv beat, pentru a trece liberi in noul an

Evadare bizara in Zambia: 13 detinuti au fugit din inchisoare, dupa ce un detectiv beat le-a deschis usile celulelor si le-a spus ca "sunt liberi sa treaca in noul an".O evadare bizara a avut loc in Zambia, unde un detectiv beat a eliberat 13 detinuti, in ajunul Anului Nou.Treisprezece presupusi infractori sunt in libertate in Zambia dupa ce un detectiv beat a deschis celulele inchisorii in care se aflau acestia, in ajunul ... citește toată știrea