Un barbat de 23 de ani a pus in alerta, in noaptea de marti spre miercuri, 9/10 mai, zeci de politisti din Brasov, dupa ce a fugit de sub escorta. Omul a reusit sa se faca nevazut chiar din sediul Politiei Victoria, din judetul Brasov. A repurtat insa doar o victorie scurta: a fost prins dupa aproximativ sase ore.Alarma s-a dat marti seara. Politistii au avut de gasit un localnic, de 23 de ani, chiar din Victoria. Alexandru a fost dus la sediul Politiei pentru ca si-ar fi agresat sora. A ... citeste toata stirea