Evaluare Nationala 2023. Calendarul examenelor pentru elevii de clasa a VIII-a

Evaluarea Nationala 2023 incepe in data de 19 iunie, pentru absolventii clasei a VIII-a.Evaluarea Nationala 2023 are loc in perioada 19-22 iunie, potrivit calendarului publicat in Monitorul Oficial, relateaza Edupedu.ro.Proba la Limba romana se va desfasura pe 19 iunie, iar proba la Matematica este programata pe 21 iunie.Elevii de clasa a VIII-a incheie cursurile pe 9 iunie. Inscrierea candidatilor se face automat de catre secretariatele scolilor in perioada 6 - 9 iunie. Primele rezultate ... citeste toata stirea