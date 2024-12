Evaluare online pentru "Scoala Europeana"?

Dupa 10 ani de evaluare cu dosare trimise prin posta, Concursul "Scoala Europeana" ar putea fi digitalizat complet, daca un proiect in acest sens, pus in dezbatere publica de catre Ministerul Educatiei, va fi aprobat.Pana acum, proiectele pentru competitia "Scoala Europeana" erau trimise in format fizic, fie prin posta, fie personal, la inspectorate. Documentele erau stocate pe suporturi fizice, inclusiv stick-uri de memorie, iar evaluarea era realizata exclusiv la fata locului de echipe de ... citește toată știrea