Evaluarea Nationala: 74,5% rata de promovare dupa rezolvarea contestatiilor

Rata de promovare la Evaluarea Nationala, dupa rezolvarea contestatiilor, este de 74,5%, in crestere cu 0,1% fata de rezultatele initiale - 74,4%, a informat, marti, Ministerul Educatiei."In urma reevaluarii lucrarilor contestate, ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este 74,5% (113.911 elevi), in crestere cu 0,1% (203 elevi) fata de rezultatele initiale (74,4%). In anul 2023, rata mediilor mai mari sau egale cu 5 (cinci) a fost 76,4%", a transmis sursa citata.A ... citește toată știrea