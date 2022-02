Evaluarea Nationala de la clasa a VIII-a ar putea fi inlocuita cu o testare a "competentelor si aptitudinilor"

Evaluarea Nationala de la clasa a VIII-a ar putea fi inlocuita cu o testare obligatorie, ca in "sistemul austriac". Cel putin despre asta a vorbit Sorin Cimpeanu, ministrul Educatiei, intr-un interviu pentru dcnews.ro si e prima data cand oficialul aduce aceasta discutie, in spatiul public. "In sistemul austriac spre exemplu, la finalul clasei a VIII-a exista o testare a competentelor si aptitudinilor fiecarui absolvent. Testarea este obligatorie. Are componenta de orientare scolara si ... citeste toata stirea