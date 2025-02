Evaluarea Nationala la clasa a 6-a, fara testare de limba moderna. Reactia ministrului Daniel David

Limba moderna a fost eliminata de Ministerul Educatiei de la Evaluarea Nationala de clasa a VI-a.Distribuie daca iti place!In premiera, elevii de clasele a VI-a nu vor mai fi testati la Limba moderna, la Evaluarea Nationala transdisciplinara organizate in luna mai 2025.De 10 ani de cand a fost implementata la nivel national, Evaluarea Nationala de la clasa a VI-a cuprindea testarea elevilor la limba si comunicare (adica la Limba romana si Limba moderna I), la matematica si stiinte. ... citește toată știrea