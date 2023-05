Evaluarea Nationala la clasa a VI-a, programata initial pentru aceasta saptamana, a fost amanata pentru saptamana viitoare din cauza grevei din invatamantul preuniversitar. Astfel, noua programare a Evaluarii Nationale pentru clasa a VI-a va avea loc in zilele de 30 mai pentru proba la Limba si comunicare si respectiv 31 mai pentru proba la Matematica si stiinte ale naturii. Conform programului oficial, Evaluarea Nationala ... citeste toata stirea