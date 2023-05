Greva din invatamantul preuniversitar ar putea anula sau amana Evaluarea Nationala de la clasa a VI-a. Asta cu toate ca, de exemplu, Brasovul este pregatit sa o sustina inclusiv cu profesorii care nu sunt in greva, dar care pot administra testele. "In mod normal, ea este programata, iar la momentul acesta stim ca ea se va sustine. Cel putin in scolile brasovene, cu siguranta se va sustine, dar totusi, Ministerul Educatiei, prin vocea secretarului de stat, ne-a ... citeste toata stirea