Ministerul Educatiei anunta ca a fost amanata Evaluarea Nationala pentru clasa a VI-a pentru zilele de 12 si 13 iunie. Este a doua oara cand calendarul Evaluarii Nationale pentru clasa a VI-a este amanat. Initial examenele ar fi trebuit sa se desfasoare pe 24 si 25 mai, insa au fost amanate pentru 30 si 31 mai din cauza declansarii grevei nationalev in invatamant pe 22 mai.