Dupa generatii intregi in care subiectele de examen la trecerea din gimnaziu la liceu erau cam aceleasi, pentru prima data am avut parte de un alt gen de subiect. Un text de Octavian Paler (n. 2 iulie 1926, Lisa, judetul Fagaras, actualmente in judetul Brasov - d. 7 mai 2007, Bucuresti; scriitor, jurnalist, editorialist si om politic roman) a fost unul dintre subiectele pe care absolventii clasei a VIII-a le-au avut de analizat la Limba si literatura romana, prima proba de la Evaluarea ... citeste toata stirea