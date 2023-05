Cu putin timp in urma, a fost trimis spre publicare in Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru modificarea Calendarului de administrare a Evaluarilor Nationale la finalul clasei a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2022-2023.Astfel, Evaluarea nationala pentru clasa a VI-a va avea loc in zilele de 30 mai - Limba si comunicare, respectiv 31 mai - Matematica si stiinte ale naturii. Asta, in cazul in care nu se ... citeste toata stirea