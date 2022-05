Evaluarea standardizata nu va inlocui tezele. Acestea "ar putea fi inlocuite doar cu evaluarile ritmice pe care fiecare profesor le decide la propria disciplina", a spus ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, la Digi24. "Am spus ca renuntam la obligativitatea tezelor. Tezele ar putea fi inlocuite doar cu evaluarile ritmice pe care fiecare profesor le decide la propria disciplina, in raport cu specificul disciplinei, care este construit pe unitati de invatare, in raport cu starea elevilor din ... citeste toata stirea