Guvernul a aprobat prelungirea termenelor de evaluare a scolilor in vederea acreditarii sau a mentinerii acesteia de catre ARACIP pana la finalul anului scolar 2022-2023. Din cauza situatiei generate de pandemie. "Termenele unitatilor de invatamant preuniversitar in vederea acreditarii in conditiile in care stim cu totii ca lucrurile complicate generate de criza sanitara se proroga pana la finele anului scolar 2022-2023", a declarat ... citeste toata stirea