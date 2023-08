Evaluarile elevilor vor fi standardizate pentru toate clasele si incluse in platforma online a Ministerului Educatiei, in baza Metodologiei - cadru de evaluare in mediul online a performantelor scolare si a competentelor elevilor, se arata intr-un proiect pus deja in consultare publica.Documentul prezinta informatii despre cum va functiona platforma, tipuri de evaluari si cine o poate folosi. Profesorii vor putea evalua elevii de la clasele primare, ... citeste toata stirea