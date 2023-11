Expozitia personala itineranta de fotografie "Cum respira pamantul" a regizorului Dan Mihalcea la Brasov in perioada 27 noiembrie - 17 decembrie 2023 la Cetatea Medievala, Bastionul Tabacarilor. Expozitia este alcatuita din 20 de fotografii, 84/60 cm, pe care regizorul Dan Mihalcea, le-a realizat la Vulcanii Noroiosi la Paclele Mici in judetul Buzau.Autorul spune ca "Intentionat nu am pus niciun semn de punctuatie la finalul titlului pentru ca fiecare privitor sa il puna pe cel care simte ca ... citeste toata stirea