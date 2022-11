Eveniment la Brasov in memoria Parintelui Arhimandrit Teofil Paraian

In data de 13 noiembrie 2022, a avut loc la Brasov un eveniment-evocare in memoria Parintelui Arhimandrit Teofil Paraian, de la a carui adormire s-au implinit 13 ani in data de 29 octombrie.Parintele Ciprian Negreanu de la Biserica Studentilor, din campusul universitar Hasdeu din Cluj, a pus la sufletele celor prezenti in sala Patria a Filarmonicii brasovene cuvintele Parintelui, care au inca ecou in constiinta credinciosilor ortodocsi din Romania. Zicerile Parintelui Teofil, adesea fiind ... citeste toata stirea