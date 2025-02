Eveniment unicat saptamana viitoare, concert doar cu instrumente de suflat si percutie

Joi, 27 februarie, Sala Mare a Filarmonicii Brasov va gazdui un concert simfonic inedit, avand in prim-plan doar instrumente de suflat si percutie. Ansamblul de suflatori al Filarmonicii Brasov va impartasi scena cu Ansamblul de percutie al Filarmonicii Brasov, sub conducerea dirijorului german Walter Hilgers. Programul include lucrari precum Ouverture pour une Ceremonie de Eugene Bozza, Suite in B-Flat Major, Op. 4 de ... citește toată știrea