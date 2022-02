Evenimente culturale "B.R.A.S.O.V." in anul 2022

Brasovenii interesati de viata culturala a Brasovului pot imbunatati proiectul Ghidului de finantare a proiectelor culturale pentru anul 2022, document ce a fost lansat in dezbatere publica de primarie in 8 februarie. Conform anuntului municipalitatii brasovene, observatiile si propunerile pot fi transmise pana in 25 februarie, fie pe email, la adresa infopublice@brasovcity.ro, fie direct la Centrul Informatii Publice si Mass-Media sau prin intermediul Centrului de Informatii pentru Cetateni ... citeste toata stirea