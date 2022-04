Evenimente, in 16 aprilie, la Opera Brasov

Opera Brasov prezinta sambata, 16 aprilie 2022, la ora 18.30, in Sala Operei, un spectacol extraordinar alcatuit din doua opere ce se incadreaza in curentul verist: "Cavalleria Rusticana" de Pietro Mascagni si "Paiate" de Ruggero Leoncavallo.Drama pe care o traiesc personajele din opera "Cavalleria Rusticana" se petrece in ajunul sarbatorilor pascale. Libretul operei, inspirat dupa nuvela scriitorului Giovanni Verga, este creat de Giovanni Targioni-Tozzetti si Giovanni Menasci. Prima ... citeste toata stirea