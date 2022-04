Evreii fac pregatiri pentru sarbatoarea Pesah

Evreii se pregatesc pentru sarbatoarea Pesah, care incepe in aceasta seara. In orasul vechi al Ierusalimului, la locurile sfinte crestine este ambianta specifica sarbatorilor de Paste pe Via Dolorosa, iar la locurile sfinte musulmane situatia ramane tensionata.In aceasta seara, pentru evrei incepe sarbatoarea Pesah, cu cina de Seder. PesaaA sau Pesach, (in ebraica ****-, PesaaA, lit. Pasare, Pastile ebraic) sau peisah in limbajul evreilor romani de influenta idis, este sarbatoarea religioasa ... citeste toata stirea