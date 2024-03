Examenul teroretic pentru obtinerea permisului de conducere poate fi dat oriunde in tara. Legea a fost promulgata

Examenul teoretic pentru obtinerea permisului de conducere va putea fi dat oriunde in tara.Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea care prevede ca examenul teoretic pentru obtinerea permisului de conducere poate sa fie dat oriunde in tara, nu numai in localitatea de domiciliu, transmite Agerpres.Actul normativ modifica si completeaza Ordonanta de Urgenta nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.Acesta vizeaza, potrivit expunerii de motive, reducerea timpilor de ... citește toată știrea