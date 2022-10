"Examinator auto", profesie liberala: persoane fizice, nu ofiteri MAI

Parlamentarii UDMR au depus un proiect de lege prin care incearca liberalizarea meseriei de examinator auto. Concret, se propune ca examinatorii sa nu mai fie ofiteri MAI, ci persoane fizice care ar urma sa sustina un examen in acest sens. Asta, in conditiile in care ar bifa cateva criterii.Viitorul examinator autor ar trebui sa aiba peste 23 de ani, sa nu fi avut permisul de conducere anulat, sa fie apt medical si psihologic, sa nu detina o functie la vreo scoala de soferi, sa urmeze un curs ... citeste toata stirea