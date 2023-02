,,Exces de putere si abuz in functie". Juristul Adrian Gavrila castiga procesul cu primarul Fagarasului. Raportul de evaluare a fost anulat

Juristul Adrian Gavrila l-a ingenunchiat in instanta pe primarul Fagarasului, sentinta fiind definitiva. Curtea de Apel Brasov, sectia Contencios administrativ si fiscal, s-a pronuntat miercuri, 8 februarie 2023, anuland recursul formulat de primar si de Municipiul Fagaras. Juristul Adrian Gavrila a contestat raportul de eveluare pe care l-a intocmit primarul in cazul sau pentru activitatea desfasurata in 2021 pentru care a fost notat cu note foarte mici, insemnand un calificativ ,,, ... citeste toata stirea