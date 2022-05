Dupa efervescenta sedinta extraordinara a Consiliului Local de miercurea trecuta (27 aprilie) ce a durat peste 6 ore, primarul powerd by USR al Brasovului, Allen Coliban a disparut de la serviciu. In sedinta respectiva, asa cum am scris, consilierii locali au aprobat finantarea Asociatiei de curling cu echipa de fotbal FC Brasov Steagu Renaste cu suma de 4.000.000 lei. ... citeste toata stirea