Dezvaluirile newsbv.ro, in premiera, privind o stare de incompatibilitate a lui Allen Coliban in ceea ce priveste "ingineria" falsului inginer calculatorist la FC Brasov - Sctoch Club ajung in faza institutionala.Sa faci gargara pe social-media si sa spui ca tot ce apare impotriva ta e fake news nu mai tine. Lumea incepe sa inteleaga ca, de fapt, sunt petarde politicianiste ale unui personaj care, timp de 3 ani, a dovedit ... citeste toata stirea