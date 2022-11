EXCLUSIV Petrecere de Halloween incheiata la spital pentru trei adolescenti. Bautura, bat-o vina!

Petrecerile de Halloween sunt in trend nu doar pentru americani sau miliardarii veniti la Castelul Bran. Cluburile din Brasov au fost pline saptamana trecuta ca urmare a peterecerilor cu aceasta tema.Din pacate, de foate multe ori astfel de distractii degenereaza si minorii ajung sa consuma alcool (si droguri). In cazul de fata, in noaptea de 26 spre 27 octombrie, la ora 2 noaptea, Ambulanta a avut de lucru in Piata Sfatului.Dupa ce au sarbatorit americaneste intr-un club din centru, mai ... citeste toata stirea