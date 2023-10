Digitalizarea in Romania este o poveste frumoasa care daca nu ar fi, nu s-ar povesti. Un exemplu in care birocratia bate filmul apare in cazul eliberarii abonamentelor pentru anumite categorii speciale de locuitori.Directorul general al RATBV, Marian Geman, la emisiunea "Secretele Brasovului", moderata de Sebastian Dan, a explicat de ce oamenii trebuie sa bata drumul cu acte emise de institutii ale statului (in contextul in care avem legislatie care interzice acest ... citeste toata stirea