In mijlocul acestui tumult al vietii, unde sperantele si visele tanarului ne inconjoara, uneori, realitatea grea a lumii se iveste intr-o forma pe care niciunul dintre noi nu si-ar dori sa o vada. Intr-o lume in care adolescentii ar trebui sa-si impartaseasca rasul si bucuriile, exista inca un colt intunecat in care visele lor se transforma in lupta si speranta se amesteca cu ingrijorarea. Acesta este coltul in care fete minore se gasesc fata in fata cu provocarea devastatoare a nasterii ... citeste toata stirea